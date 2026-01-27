Sua filha Lina Rocha e marido, filhos e nora; sua neta Ana Carolina e seu pai, sobrinhos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, avó, sogra, tia, Heliodora Sousa, natural e residente em São Gonçalo.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 27 de janeiro.

Saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João de Almada pelas 12:00h, com destino à Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece a toda a equipa de enfermagem, assistentes operacionais, médicos e demais profissionais do 3º piso do Hospital Dr. João de Almada, pelos cuidados prestados e dedicação demonstrada ao longo do tempo.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 01 de fevereiro, na Igreja Paroquial de São Gonçalo, pelas 09:00h.

Funchal, 27 de janeiro de 2026