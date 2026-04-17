Hélder Carlos Ferraz Freitas

Sua esposa Maria Edite Freitas, seus filhos: Cláudia, Hélder André, Rodrigo Filipe, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho de Santana nº32, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo dia 20-04-2026 (segunda-feira) pelas 18h00 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

Funchal, 17 de abril de 2026