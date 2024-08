Gregório Gabriel de Oliveira

Sua esposa Maria Ângela Neves Oliveira, seus filhos: Luís Arsénio Neves Oliveira, sua esposa e filhos e Anabela Neves Oliveira, sua irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi Caminho da Casinha, nº 1-Lameiros, freguesia de São Vicente e que o seu funeral se realiza, amanhã, segunda-feira, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, Domingo, dia 01, pelas 10:15 horas, na Igreja da Paróquia dos Lameiros (Nossa Senhora da Saúde)-São Vicente.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todos os profissionais do Atalaia Living Care e às ajudantes domiciliárias, pela forma atenciosa e dedicada, como trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

Funchal, 25 de agosto de 2024