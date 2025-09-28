Gracinda Carvalho Figueira Baroca

Seu marido e filha, seu genro e neto, seus pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Velho do Lombo Galego, Faial, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 28/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Natividade, Faial, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 05/10/2025, pelas 11:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Natividade, Faial, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Faial, 28 de setembro de 2025