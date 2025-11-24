Glória da Silva

Seus filhos Manuel da Silva e filhas; Lúcia da Silva, marido e filhas; Graça da Silva, marido e filhos; sua irmã, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, vizinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada do Lugar da Serra, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 24/11/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:30 horas para a igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, dia 30/11/2025, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 24 de novembro 2025.