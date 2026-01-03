Glicéria do Carmo Gonçalves Rodrigues

Seu filho, ex-marido, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente na Rua 1 do Pico Romeiras, Bloco D-11, 2º esq., paróquia de Santo António, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:30 horas na referida capela.

Funchal, 3 de janeiro de 2025