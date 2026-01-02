Sua filha Graça Dia, filho Leonel Dias, nora, genro, netas, netos, bisnetas, bisnetos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do sua saudosa parente e amiga, Gizela Dias da Silva, natural e residente que foi na freguesia de São Gonçalo, Funchal.

Professora do Ensino Básico de profissão, durante quarenta e um anos, tendo exercido, adentro do seu âmbito de ação, as funções de Diretora de Escola e Delegada Escolar do concelho de Machico. Depois de aposentada, dedicou-se à escrita, com a publicação de livros e vasta colaboração em jornais.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 02 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, no período das 13.30h às 14.30h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece a todos os membros da direção, equipa médica, enfermagem e auxiliares do Lar Vila Assunção, em São Gonçalo-Funchal, pela forma Humana e profissional que cuidaram da sua querida familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma da sua familiar na terça-feira, dia 06 de janeiro, pelas 17.30h na SÉ, Catedral do Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 2 de janeiro de 2026.