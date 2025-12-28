MADEIRA Meteorologia
Participação

29-12-2026
Gilda Maria Neves Gomes Ferreira
Gilda Maria Neves Gomes Ferreira
Faleceu com 64 anos
  • Freguesia| São Martinho

Seu marido, filho, irmãs, irmão, sogra, sogro, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, afilhadas, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Gilda Maria Neves Gomes Ferreira, natural e residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 29 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:30h e as 13:00h, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sexta-feira, dia 02 de janeiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 29 de dezembro de 2025

