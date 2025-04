Gilberto Manuel Farinha Garrido

Sua mulher, Ana Rita Garrido, seus filhos, Susana e Diogo, sua nora, Raquel, seus irmãos, Guida, Inês, Paulo, Rosa e Luísa, assim como seus cunhados, sobrinhos e demais familiares, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, natural da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, residente que foi à freguesia de Santo António, Concelho do Funchal, e que o seu Funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial da Ponta do Pargo - Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério Municipal da Ponta do Pargo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão a todos os profissionais de saúde pela dedicação e empenho com que sempre cuidaram do nosso familiar, nunca desistindo, mesmo nos momentos mais difíceis.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo sábado, dia 19.04.2025, pelas 19:00 horas, na Igreja do Colégio no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

A Direção, atletas, treinadores e sócios da Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo vem, deste modo, apresentar um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Professor Gilberto Garrido, Fundador e Presidente da Direção desta Associação, que sempre enalteceu e defendeu a sua terra. Que a sua memória seja sempre lembrada com carinho e que a família encontre o conforto neste momento de despedida, na certeza de que ele vive eternamente em vossos corações. Endereçamos a toda a família os mais respeitosos votos de pesar pela perda do seu familiar.

O PSD/Madeira cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do Senhor Professor Gilberto Garrido, ex Deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, endereçando a toda a família as nossas mais sinceras condolências.

A AEDESD-RAM (Associação dos Ex-Deputados Social-Democratas da Região Autónoma da Madeira) participa o falecimento do Prof. Gilberto Garrido, Antigo Deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, endereçando a toda a família os nossos sinceros sentimentos.

O Presidente, Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal da Calheta cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Senhor Gilberto Garrido, Presidente da Associação Cultural e Desportiva da Ponta do Pargo e antigo deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, endereçando a toda a família as nossas mais sinceras condolências.

A Associação de Xadrez da Madeira (AXRAM) comunica, com profundo pesar, o falecimento do seu Presidente da Direção e um dos seus Fundadores. À família e amigos, endereçamos as mais sentidas condolências. Que a sua alma descanse em paz.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta, participa o falecimento de um dos vinte membros fundadores desta Associação a 21/05/1992, endereçando a toda a família as nossas mais sinceras condolências.

Funchal, 14 de abril de 2025.