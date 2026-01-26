Suas irmãs, irmãos, sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, cunhados, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Gertrudes Rodrigues de Gouveia, natural e residente em São Vicente.

O funeral realiza-se, hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Paz, Feiteiras – São Vicente, prosseguindo para inumação, no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 28 de janeiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Paz, Feiteiras – São Vicente, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 26 de janeiro de 2026