Germano Ribeiro

Com muita saudade dos seus filhos, netos, bisnetos e trisnetos.

Our hearts are filled with sadness. You gave us inspiration and support.You kept us in unity with the strength of your love. You filled your life with meaning and now your soul is as free as dove. We will miss you and love you.You remain in our hearts. Pai, your light will shine forever in our souls.Will always be loved.

Descanse em Paz no Reino do Céu.

A família participa que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Segunda-feira, 06/05/2024, pelas 16:00 horas, saindo da igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Achadas da Cruz, para jazigo de família no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 12/05/2024, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Achadas da Cruz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Achadas da Cruz, 6 de maio de 2024