Germano da Silva de Azevedo

Sua esposa Filomena Figueira da Silva, seus filhos, noras e netos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, Edifício Encosta da Lourencinha, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 06/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na Sexta-feira, 10/10/2025, pelas 18:30 horas, na capela do Convento de São Bernardino, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 6 de Outubro de 2025.