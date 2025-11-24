Gerardo Fernando Santos

Sua esposa, Maria do Rosário Abreu, suas filhas, genros, netos, irmã, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada de Santa Clara, Conjunto Habitacional, Edifício Quintinha Ribeira da Alforra, Freguesia de Cª de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira dia 24 de Novembro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 09:40 horas, para a Capela do Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá para Jazigo de família no mesmo

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na próxima semana, quarta-feira dia 26 de Novembro de 2025, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 19:00 horas.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipe Médica, Enfermagem e Auxiliares do Lar da Ajuda nº 3 e ao Hospital Dr. Nélio Mendonça 7º piso Nascente por toda a atenção, carinho e profissionalismo que tiveram para com o nosso ente querido. O nosso Muito Obrigado e bem hajam.

Câmara de Lobos, 24 de Novembro de 2025.