MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

11-03-2026
Francisco Sousa Rocha
Francisco Sousa Rocha
Faleceu com 52 anos
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de sua companheira, irmãos, irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Travessa do Lombinho nº20, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 11/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:30 horas, em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:00 horas, seguindo em cortejo no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 15 de Março, às 09:00 horas, na Igreja Paroquial Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 11 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que espera do novo Presidente da República?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas