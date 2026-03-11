Francisco Sousa Rocha

Com carinho e saudade de sua companheira, irmãos, irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Travessa do Lombinho nº20, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 11/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:30 horas, em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:00 horas, seguindo em cortejo no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 15 de Março, às 09:00 horas, na Igreja Paroquial Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 11 de março de 2026