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Participação

18-05-2026
Francisco Rodrigues Serrão
Francisco Rodrigues Serrão
Faleceu com 86 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Deixa eterna saudade à sua esposa, filho, filhas, nora, genros, netos, irmãs, cunhado, sobrinhos, amigos vizinhos e demais familiares presentes e ausentes que guardarão para sempre a sua memória com amor e gratidão.

Natural do Sítio da Ribeira da Caixa, Estreito de Câmara de Lobos.

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14h00. O velório terá lugar na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, no dia 18 de Maio de 2026, a partir das 14h30.

A cerimónia fúnebre realizar-se-á na referida igreja, pelas 15h30, seguindo depois em cortejo fúnebre até ao cemitério da freguesia.

A Gerência do Supermercado Vera Cruz do Calvário participa com profundo pesar o falecimento do Sr. Francisco Rodrigues Serrão, sogro do seu associado Leonardo Gonçalves, associando-se à dor de toda a família neste momento de grande tristeza.

A Funerária do Calvário, em nome da família, expressa o seu sincero agradecimento a todos os que acompanharam as cerimónias fúnebres e convida à participação na missa do 7.º dia, a realizar-se na Sexta-feira, 22 de Maio de 2026, às 18h30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 18 de maio de 2026

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