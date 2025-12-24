Francisco Manuel Fidalgo Sottomayor Tavares

Sua esposa Evelina Tavares, seus filhos, Cristina e Francisco, genro, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, e que o seu funeral se realiza hoje, dia 24.12.2025, com celebração de missa de corpo presente pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo de família no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º Dia no próximo domingo, dia 28.12.2025, pelas 11:00 horas, na Igreja da Sé, Funchal.

Funchal, 24 de dezembro de 2025