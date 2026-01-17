MADEIRA Meteorologia
17-01-2026
Francisco José Carvalho
Faleceu
  • Freguesia| Camacha

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, com profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia da Camacha.

O funeral realizar-se-á amanhã, Domingo, com celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo fúnebre prosseguirá para inumação.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação se associarem neste momento de dor e esperança.

Na próxima Quarta-feira, dia 21 de janeiro, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Capela de São José - Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 17 de janeiro de 2026

