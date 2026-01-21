MADEIRA Meteorologia
Agradecimento e Missa do 7.º dia

21-01-2026
Francisco José Carvalho
Francisco José Carvalho
  • Freguesia| Camacha

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 18h00 na Capela de São José - Camacha a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 21 de janeiro de 2026

