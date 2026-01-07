Francisco Ivo Jardim Mendes

Sua esposa, filha, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Impasse do Salão, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 07/01/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério do Lombo do Salão, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 10/01/2026, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Calheta, 7 de janeiro de 2026