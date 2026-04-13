Francisco Gonçalves Delgado

Sua filha, genro, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Volta do Carro, Santa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 13/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 15:00 horas para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 17:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 18/04/2026, pelas 18:00, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 13 de abril de 2026