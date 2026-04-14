Francisco Gil Sousa Castro

Seus pais, irmã, avós, tios, padrinhos, primos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Ladeira da Chamorra nº11, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 18-04-2026) pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

A morte não é nada

Eu somente passei

para o outro lado do caminho

O que eu era para vocês,

eu continuarei sendo

Dêem-me o nome

que vocês sempre me deram

falem comigo

como vocês sempre fizeram

Vocês continuam vivendo

no mundo das criaturas

eu estou vivendo

no mundo do Criador

Continuem a rir daquilo

que nos fazia rir juntos

Rezem, sorriam, pensem em mim

Rezem por mim

Que o meu nome seja pronunciado

como sempre foi

A vida significa tudo

o que ela sempre significou

o fio não foi cortado

Eu não estou longe

apenas estou

do outro lado caminho

Santo Agostinho

À EMIR e demais profissionais de saúde que cuidaram do nosso filho, deixamos a nossa profunda gratidão. Sabemos que tudo o que era possível foi feito, com enorme esforço, dedicação e humanidade. Mesmo diante da dor, levamos connosco a certeza de que lutaram até ao fim pelo nosso filho.

Obrigado pelo cuidado e pela entrega.

Funchal, 14 de Abril de 202