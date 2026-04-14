Francisco Gil Sousa Caires

Seus pais, irmã, avós, tios, padrinhos, primos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Ladeira da Chamorra nº11, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.
Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:30 horas na referida capela.
A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 18-04-2026) pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.
A morte não é nada
Eu somente passei
para o outro lado do caminho
O que eu era para vocês,
eu continuarei sendo
Dêem-me o nome
que vocês sempre me deram
falem comigo
como vocês sempre fizeram
Vocês continuam vivendo
no mundo das criaturas
eu estou vivendo
no mundo do Criador
Continuem a rir daquilo
que nos fazia rir juntos
Rezem, sorriam, pensem em mim
Rezem por mim
Que o meu nome seja pronunciado
como sempre foi
A vida significa tudo
o que ela sempre significou
o fio não foi cortado
Eu não estou longe
apenas estou
do outro lado caminho
Santo Agostinho
À EMIR e demais profissionais de saúde que cuidaram do nosso filho, deixamos a nossa profunda gratidão. Sabemos que tudo o que era possível foi feito, com enorme esforço, dedicação e humanidade. Mesmo diante da dor, levamos connosco a certeza de que lutaram até ao fim pelo nosso filho.
Obrigado pelo cuidado e pela entrega.
Funchal, 14 de Abril de 202