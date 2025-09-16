MADEIRA Meteorologia
Participação

16-09-2025
Francisco Assis de Góis Dionísio
Francisco Assis de Góis Dionísio
Faleceu (Aposentado do Corpo da Guarda Prisional e Antigo Combatente em Angola )
  • Freguesia| São Vicente

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho dos Barros, São Vicente, e que o seu funeral se realiza amanhã, quarta-feira, 17/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Paz, Feiteiras, São Vicente, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 21/09/2025, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Paz, Feiteiras, São Vicente, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

São Vicente, 16 de setembro de 2025

