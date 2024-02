Faleceu

Campanário

Seus pais Francisco e Goreti; suas irmãs Flávia, marido e filha; Verónica e namorado; sua namorada Cláudia; seus tios, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso de dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Pico Frade, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 08/02/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

O Conselho de Administração do Grupo ACIN, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso amigo Francisco Artur Freitas Sousa e que o cortejo fúnebre será pelas 15:45 horas na igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Campanário, 8 de fevereiro de 2024.