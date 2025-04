Filomena Dília Vieira Rodrigues Ribeiro

Seu marido, João Manuel Pereira Ribeiro, seus filhos, Érika Carina Rodrigues Ribeiro e Desidério João Vieira Rodrigues Ribeiro, sua nora Maria José Gomes, sua neta, Júlia Gomes Ribeiro, seus cunhados, sobrinhos, tios e primos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, cunhada, tia sobrinha e prima, residente que foi à Rua da Lombada, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João de Almada pelas 14:00 horas, para a Capela do Cemitério de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no mesmo cemitério.

No próximo domingo, pelas 9:15 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma na Capela de São Pedro, paróquia da Lombada, freguesia de Santa Cruz.

A família agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um profundo agradecimento às equipas de cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada e do Hospital dos Marmeleiros, pelo profissionalismo e humanidade demonstrados nos momentos mais difíceis. O vosso apoio e carinho foram essenciais para garantir conforto e dignidade até ao fim. Seremos eternamente gratos por tudo o que fizeram.

A EMPRESA ARGO-MADEIRA LDA., seus sócios, gerentes e funcionários participam o falecimento da sua gerente, Filomena Dília Vieira Rodrigue Ribeiro, esposa do sócio João Manuel Pereira Ribeiro, endereçando à sua família sentidas condolências e que o seu funeral se realiza quarta-feira com missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na Capela do Cemitério de Santa Cruz, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no mesmo cemitério.

Santa Cruz, 9 de abril de 2025