Filomena da Encarnação

Com amor e carinho de seu filho, filhas, nora, genro, netos, netas, bisneta, cunhado, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural da Travessa do Pastel Nº2, Câmara de Lobos, atualmente a residir no Caminho Velho do Rancho nº25, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Sexta-feira, 26/12/2025, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 09:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio neste momento. Convida a participarem na Missa de Sétimo Dia que será celebrada no próximo Sábado, 27 de dezembro às 18:30 na Igreja Paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 25 de dezembro de 2025