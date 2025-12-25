Sua esposa Susana Correia, seus filhos: Laura e Guilherme, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, residente que foi à freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza Sábado, dia 27, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7.º Dia, no próximo Domingo, dia 28, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António.

A família, mui reconhecidamente, agradece a toda a equipa da Unidade de Cuidados Paliativos, bem como a todo o pessoal da Secretaria e Receção do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

Vialumínios-Projectos de Caixilharia de Alumínios, Lda. cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu sócio-gerente Sr. Filipe Policarpo Cró Fernandes Correia e que o seu funeral se realiza Sábado, dia 27, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho.

A Gerência da Empresa PAULO MENDES & CORREIA, LDA. cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. Filipe Policarpo Cró Fernandes Correia, irmão da sua sócia Sr.ª D. Ana Paula Correia Mendes e do seu colaborador Sr. Ricardo Bruno Correia e cunhado do seu sócio-gerente Sr. Paulo Mendes.

Os Colaboradores da Empresa PAULO MENDES & CORREIA, LDA. cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. Filipe Policarpo Cró Fernandes Correia, irmão da sua sócia Sr.ª D. Ana Paula Correia Mendes e do seu colaborador Sr. Ricardo Bruno Correia e cunhado do seu sócio-gerente Sr. Paulo Mendes.

Funchal, 25 de dezembro de 2025