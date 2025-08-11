Sua esposa Maria Gorete Vieira, filha, filhos, nora, genro, netas, neto, irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, Fernando José da Silva Vieira, natural da freguesia do Faial e residente que foi na freguesia de São Pedro, Funchal.

O funeral realizar-se-á terça-feira, dia 12 de agosto.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12.30h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7º Dia em sufrágio da alma do seu familiar no sábado, dia 16 de agosto, pelas 19.00h na Igreja Paroquial da Sagrada Família, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.