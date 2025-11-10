Fernando Gonçalves Portela

Sua esposa, filhas, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural da Ponta do Pargo, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 11/11/2025, na igreja paroquial de São Pedro, Ponta do Pargo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Sábado, 15/11/2025, pelas 14:00 horas na igreja paroquial de São Pedro, Ponta do Pargo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta do Pargo, 10 de novembro de 2025