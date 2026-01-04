Sua esposa, filhas, filhos, noras, genros, netas, neto, irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Fernando Gonçalves de sousa, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 5 de janeiro.

O corpo estará em camara ardente nas instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1 – Funchal) das 09:00h até às 10:00h, saindo de seguida em cortejo fúnebre com destino à Igreja Paroquial de São João Baptista, em São João - Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da Ribeira Brava.

Estará disponível um autocarro, que irá sair do sítio da Boa Morte pelas 10:30h em direção à Igreja para quem quiser acompanhar a cerimónia religiosa. De seguida, o autocarro segue até ao cemitério, regressando ao sítio de partida.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermeiros e auxiliares do serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelo profissionalismo e atenção nos cuidados ao seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º Dia, quinta-feira, dia 8 de janeiro, na Igreja Paroquial de São João Baptista pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 4 de janeiro de 2026.