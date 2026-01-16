Fernando dos Santos

Sua esposa, filha, genro e neto, seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Dr. António Jardim Oliveira, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 16/01/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 18/01/2026, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 16 de janeiro de 2026