Fernanda Nunes Pereira

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e trinetos, seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua do Brasil, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 24/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 23 de abril de 2026.