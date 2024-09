Fernanda Amália Gonçalves

Suas filhas, filho, genros, nora, netos e bisnetos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi em Câmara de Lobos - Paróquia de Santa Cecília, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 23/09/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Sexta-feira, 27/09/2024, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 5º Piso Nascente, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Câmara de Lobos, 23 de setembro de 2024