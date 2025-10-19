Fátima Pitta Dionísio

Seus filhos: Marco Santos, Teresa Santos, Carolina Dionísio,

netas, genros, sobrinhas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente na freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima quinta-feira, (dia 23-10-2025), pelas 19h00, na Igreja de São José, freguesia de São Roque.

Um agradecimento muito especial ao Sr. Dr. Luís Ramos Santos, à equipa de enfermagem e assistentes operacionais do 4ºandar poente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 19 de outubro de 2025