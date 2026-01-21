MADEIRA Meteorologia
21-01-2026
Fátima dos Santos
Fátima dos Santos
Faleceu com 71 anos
  • Freguesia| São Roque

Sua irmã, irmãos, cunhada, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Fátima dos Santos, natural e residente na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 21 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 09:00h e as 11:45h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 21 de janeiro de 2026

