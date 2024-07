A família do falecido participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro, no Funchal, na passagem do 3.º Aniversário de sua Morte, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Funchal, 18 de julho de 2024