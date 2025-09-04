Evangelina Gonçalves de Faria

Seu irmão, suas cunhadas, sobrinhos, suas cuidadoras, afilhadas, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu familiar, moradora que foi à Estrada do Barreiro, Caminho Dom Fernando, freguesia e concelho da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 04/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00, para a Igreja Paroquial de São João Batista, Ribeira Brava, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar. Mais se informa que na próxima quarta-feira, dia 10/09/2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São João Batista, Ribeira Brava, pelas 18:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo muito particular e especial à equipa médica e de enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde da Ribeira Brava, ajudantes domiciliárias, aos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e as suas cuidadoras. Agradecemos do fundo do nosso coração por tudo o quanto fizeram pela nossa ente querida. Muito Obrigado e um grande bem haja.

Ribeira Brava, 4 de setembro de 2025