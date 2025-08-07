Eva Maria Pinto Neves Fernandes

Seu marido José Neves Fernandes, seus filhos: Pedro, Ana e Carlos, netas, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, avó e parente, que foi residente na Estrada dos Moinhos entrada 66 casa 7, freguesia de Santa Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.00 horas na referida capela.

Funchal, 7 de agosto de 2025