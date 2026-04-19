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Participação

19-04-2026
Eulália de Jesus Beltrão
Eulália de Jesus Beltrão
Faleceu
  • Freguesia| Campanário

Seus sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Pedra de Nossa Senhora, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 19/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:30 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 12:15 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 25/04/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Campanário, 19 de abril de 2026

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