Participação

23-12-2025
Eugénia Paula Caires da Silva
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Seu companheiro Gonçalo Simão, seus filhos, mãe, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente na Rua Joaquim José Jardim Costa nº13, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

Funchal, 23 de dezembro de 2025

