Eugénia da Conceição Fernandes

Sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi às Escadinhas do Pico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 16/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 22/03/2026, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 15 de março de 2026