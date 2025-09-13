Estela Maria Rodrigues de Nóbrega Campanário

Sua filha Micaela Susana Nóbrega de Abreu Campanário, seus netos Rebeca, Manuel João, Francisca, Camila Jorge, suas noras, seus irmãos, cunhados, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, avó, sogra, irmã, cunhada, amiga e parente.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 13/09/2025, pelas 11:30 horas, no Cemitério de São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do referido cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo de família.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7.º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima quarta-feira dia 17, pelas 18:30 horas, na Igreja do Livramento, Funchal, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

A família expressa o seu profundo agradecimento aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do 2.º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, pelos cuidados prestados. Um especial agradecimento à Dra Teresa Carolina Aguiar, pelo seu acompanhamento profissional ao longo de tantos anos, pelo seu cuidado e dedicação à minha mãe.

Funchal, 13 de setembro de 2025