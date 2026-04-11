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Participação

11-04-2026
Encarnação Jardim da Costa e Sousa Gouveia
Encarnação Jardim da Costa e Sousa Gouveia
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Seus filhos Emanuel Gouveia, esposa e filhos, Nélio Gouveia, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente e amiga, que foi residente no Caminho da Terra Chã nº14, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Funchal, 11 de abril de 2026.

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