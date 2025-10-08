Encarnação da Silva

Seus filhos, noras e genros, seus netos, bisnetos e trinetos, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural da Calheta, atualmente a residir em São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 08/10/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério do Lombo do Salão, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no próximo sábado, 11/10/2025, pelas 17:40 horas, na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Calheta, 8 de outubro de 2025