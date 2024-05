Sua mulher Maria Ângela Rodrigues Gomes Rodrigues, seus filhos Andreia Rodrigues e Gustavo Rodrigues, seus netos Tomás, Bernardo, Martim, Mafalda e Francisca, sua irmã Manuela Rodrigues, marido e filha, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, residente que foi na Rua Conde de Carvalhal 80 h, casa 2, Freguesia de Santa Maria Maior – Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda - Feira, dia 27/05/2024, pelas 14:30 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha) em São Martinho, prosseguindo o cortejo fúnebre para a Sala do Crematório no referido Cemitério.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima Quinta - Feira dia 30, pelas 12:00 horas, na Igreja do Colégio – Funchal, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

A Direcção do Clube Desportivo Nacional, seus atletas, funcionários, colaboradores, sócios e demais simpatizantes cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. Emílio Gustavo Gonçalves Rodrigues, pai do Dr. Gustavo Miguel Gomes Rodrigues, Vice - Presidente do CD Nacional, e membro do Conselho Nacionalista.

À família enlutada endereçamos as nossas mais sentidas condolências, neste momento particularmente difícil de pesar e de dor.

