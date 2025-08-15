Maria Leonor, suas filhas, Carla, Ana e Sara, genros, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 15.08.2025, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia na próxima terça-feira, dia 19.08.2025, pelas 17:30 horas, na Igreja da Sé, Funchal.

A família expressa o seu agradecimento e reconhecimento a todas as cuidadoras, médicos e enfermeiros que acompanharam o seu familiar durante a sua doença, muito em especial a todos os profissionais da Clinica de Santa Luzia pelo profissionalismo, atenção e carinho.

É com profundo pesar que a Empresa de Cervejas da Madeira participa o falecimento do ex-Gerente da empresa Dr. Emanuel Jardim Fernandes.

A sua memória e legado forma um marco na ECM e o seu profissionalismo e dedicação inabaláveis.

Aos seus familiares, amigos e demais entes queridos, endereçamos as nossas mais sinceras condolências e expressamos a nossa solidariedade neste momento de dor.

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, Vereadores, Gabinete de Apoio e funcionários do Município, lamentam o falecimento do Dr. Emanuel Vasconcelos Jardim Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal de Porto Moniz, no mandato autárquico 2013-2017, e expressam as mais sentidas condolências a todos os seus familiares e amigos.

O Presidente da Assembleia Municipal de Porto Moniz, todos os Deputados Municipais e demais Autarcas e ex-Autarcas deste Município, lamentam o falecimento do Dr. Emanuel Vasconcelos Jardim Fernandes, presidente desta Assembleia Municipal entre 2013 e 2017, e expressam as mais sentidas condolências a todos os seus familiares e amigos.

A vida vai-se encarregando de, ao longo do tempo, nos preparar para o inevitável que ela própria determina e, por isso, de certo modo, os mais tristes e irresolúveis dos desfechos de vidas que acompanhámos surgem, sempre com dor, pelo que significam para cada um de nós as perdas que vamos sentindo, apesar da sua possível e emocionalmente preparada previsibilidade. Mas o Emanuel deixou-nos. Prevalece a sensação de que isso nunca aconteceria e invade-nos uma sensação de impotência e tristeza sem tradução em palavras. O Emanuel não era um amigo. É um amigo!

Os membros da Associação dos ex-deputados da ALM, que teve em Emanuel Jardim Fernandes o primeiro Presidente da respectiva Mesa da Assembleia Geral, curvam-se respeitosamente perante a sua memória e a toda a sua família, nesta hora de dor profunda, expressam a sua total solidariedade e manifestam sinceras e sentidas condolências.Pel’ A Direcção da AEDAL-RAMA Presidente, Rita Pestana.

”O Partido Socialista da Madeira participa o falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, seu antigo Presidente. Foi um dos mais destacados rostos do Partido, acérrimo defensor dos valores da Liberdade e da democracia, com um assinalável histórico de luta pela justiça social.

Advogado de profissão, além de liderar os destinos do PS-Madeira, foi autarca e deputado aos parlamentos regional, nacional e Europeu, onde defendeu com afinco os interesses dos madeirenses e porto-santenses. Militante sempre ativo, distinguiu-se pelo seu sentido humanista e pelo enorme contributo para algumas das grandes conquistas alcançadas pela Região, o que levou a que lhe tenha sido atribuído o cargo de Presidente Honorário do PS Madeira.

Aos seus familiares e amigos, o PS Madeira endereça as mais sentidas condolências.”

Funchal, 15 de agosto de 2025