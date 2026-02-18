Emanuel Figueira Coelho

Seu filho Afonso, seu Pai Domingos Coelho e irmãos Miguel (Michael) e Francisco, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 18/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão aos bombeiros, aos profissionais do Sistema Regional de Saúde, em especial aos médicos, enfermeiros e outros colaboradores, a forma profissional e humana no tratamento do seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 20/02/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 18 de fevereiro de 2026