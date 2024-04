Sua esposa, Maria Eduarda Vieira Milho Machado, filhas, Nilza Gonçalves e Cátia Gonçalves, genros Pedro Rodrigues e Brício Araújo, netos Luís Tiago, Gustavo, Maria Eduarda e Manuel Vicente, tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, sobrinho, primo e parente, residente que foi à freguesia de Santo António da Serra e que o seu funeral se realiza hoje segunda-feira, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, no próximo sábado, dia 13.04.2024, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio, Funchal.

O Grupo de Amigos do Golfe Simpsons participam o falecimento do seu amigo Sr. Dr. Emanuel dos Reis Camacho Machado, aproveitando para endereçar aos seus Familiares as mais sentidas condolências.

Funchal, 8 de abril de 2024