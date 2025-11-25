MADEIRA Meteorologia
Participação

25-11-2025
Elsa Natividade Fernandes
Elsa Natividade Fernandes
Faleceu com 97 anos
  • Freguesia| São Martinho

Sua cunhada, sobrinha, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Elsa Natividade Fernandes, natural da freguesia de Santa Luzia, Funchal, e residente na freguesia do Monte, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 25 de novembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

A família agradece ao Dr. Pedro Vilares, por toda a atenção. À Dra. Rita Alves e a assistente social Dra. Maria José, do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, por todo o cuidado. À D. Érica e D. Teresa do apoio domiciliário. À Dra. Andreia e equipa do Lar Bela Vista, por todo o acompanhamento.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 29 de novembro, na Igreja Paroquial do Livramento, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 25 de novembro de 2025

