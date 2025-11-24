Sua cunhada, sobrinha, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Elsa Natividade Fernandes, natural da freguesia de Santa Luzia, Funchal e residente na freguesia do Monte, Funchal.

O funeral realizar-se-á, amanhã, terça-feira, dia 25 de novembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 29 de novembro, na Igreja Paroquial do Livramento, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 24 de novembro de 2025.